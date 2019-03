بالصورة: الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تثير ضجة بعد إعلان تأييدها لـ “المثليين”

أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، عن دعمها للمثلية الجنسية، من خلال خط أزيائها الجديد.

واطلقت اليوم هيفاء وهبي الماركة الأولى الخاصّة بها في عالم الموضة والتي تحمل اسم “Beau voyou”، وكانت هيفاء قد نشرت عبر حسابها الرسمي على الانستغرام منذ يومين صورة مكتوب عليها اسم الماركة وتاريخ اليوم 11-2-2019، وعلّقت عليها ” يسعدني أن اقدم لكم علامتي التجارية للأزياء Beau Voyou سأطلق الدفعة الاولى من خط الازياء الخاص بي في 11 شباط، عالم الحرية والحب والتسامح ….. لا استطيع الانتظار”.

شاركت هيفاء وهبي عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لجاكيت جلدي من تصميم خط أزيائها، ومزين بشرائط ألوان قوس قزح، وهو الشعار الرسمي للمثليين جنسيا.

وكتبت هيفاء وهبي مع الصورة بالإنجليزية:

othing is random. Everything has its time and there is a time for everything; at least in my world!