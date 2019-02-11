كيف علق عمرو أديب على تعاقد عمرو دياب مع تركي آل الشيخ على عدد من الحفلات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من المؤتمر الذي عقده تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حرص على توقيع عدد كبير من العقود الفنية مع عدد من النجوم والمنتجين لانتعاش الساحة الفنية في المملكة.

وكان من بين النجوم الذين وقعوا مع المستشار تركي آل الشيخ الهضبة عمرو دياب وكان يقوم بتقديم المؤتمر الإعلامي عمرو أديب، وعلق أديب أثناء المؤتمر بعد صعود عمرو دياب لإمضاء العقود مع تركي آل الشيخ، وظهر عمرو أديب في الفيديو وهو يقول لعمرو دياب «عمرو دياب مش ناقص حفلات ولا صحة ولا فلوس»، ورد عمر دياب على تعليق عمرو أديب وقال «يا عم حرام عليك»، وتعالت الكثير من الضحكات بين الحضور.

وكان المستشار تركي آل الشيخ وقع عقوداً مع عدد من النجوم من بينهم محمد هنيدي ومحمد سعد وأشرف عبد الباقي وهاني شاكر ومحمد حماقي ويسرا والمنتج صادق الصباح والمنتج جمال العدل وغيرهم.

وبعد المؤتمر نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وقال «تشرفت اليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في الترفيه في بلدي الثاني مصر... تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأنشطة أخرى عديدة».

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