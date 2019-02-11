محمود العسيلي يحقق حلم فتاة تمنت أن يحضر حفل زفافها وظروفها المادية لم تسمح لها

استجاب المطرب محمود العسيلي لأمنية فتاة تدعى «إسراء» بحضور حفل زفافها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتبت أنها تتمنى حضور العسيلي حفل زفافها، وبالفعل أعاد المطرب نشر ما كتبته الفتاة وعلق عليه قائلاً: «إسراء... أنا قرأت كلامك وفضيت نفسي عشان أقدر أجيلك... وإن شاء الله الفرح هيكون تحفة... أشوفك يوم ١٢ إن شاء الله... بس اعمليلي طبق حلو كدا من البوفيه».
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جدير بالذكر أن آخر أعمال العسيلي، أغنية بعنوان «وجع الهوى» وهي من كلمات أمير طعيمة ومحمود العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في روما وحققت ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» تجاوزت الـ4 ملايين مشاهدة في وقت قصير.
ويعكف العسيلي حالياً على التحضير لمجموعة من الأغاني ليطرحها على طريقة الـsingle كل فترة أغنية، إضافة إلى تحضيره لألبومه الجديد.
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