بعد اعترافها وسجنها.. تسريب فيديو جديد لمنى فاروق مع هذا الفنان في أحد الأعراس

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -

فيما لا تزال قضية الفنانة منى فاروق وخبر اعتقالها بسبب الفيديو الاباحي مع صديقتها شيماء الحاج تثير ضجة كبيرة في الشارع المصري وفي الصحافة المصرية، انتشر العديد من المقاطع القديمة لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لفاروق خلال تواجدها مع الممثل كريم محمود عبد العزيز في أحد الأعراس، وبدت في غاية الأناقة والهدوء، حيث تحدث معها وقال لها “عقبالك”، لترد وهي تتمايل وترقص “ما فيش غير عقبالك، حتفضل عقبالك كثير”، في إشارة إلى أن الجميع يتمنى لها هذه الأمنية والارتباط.

اعتبر العديد من الأشخاص أن الفنانة المثيرة للجدل وقعت في الخطأ ومشت في خطوات خاطئة من أجل الوصول الى حلمها في التمثيل، ودافعوا عنها على اعتبار انه تم استغلالها، في حين أكد اخرون انها ارتكبت هذا الخطأ وطالبوا بإنزال أقصى العقوبة عليها.

وكان حسين بكار، محامي الممثلتين فاروق والحاج، أكد أن قوات الأمن ألقت القبض على منى في منزلها، بعد أمر ضبط وإحضار، لافتاً إلى أن أنه لا يمكن أن يؤكد ما إذا كان الفيديو يخص موكلته أم لا، فهو ليس الجهة المسؤولة في التحقيق في الأمر، وسينتظر حتى عرضها على النيابة ومتابعة التحقيقات.