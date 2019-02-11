أمل بوشوشة تكشف عن وجه إبنتها للمرة الأولى.. فهل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:37 مساءً -

فاجأت الفنانة الجزائرية ​أمل بوشوشة​ متابعيها، بالكشف عن أول صورة واضحة لوجه إبنتها “ليا”.

ونشرت بوشوشة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع إبنتها وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن ملامحها كاملة، إكتفت بالكشف عن جزء كبير من وجهها، وعلّقت: كل شيء في حياتي”.

وتوقّع أغلب متابعي بوشوشة، أن تكون إبنتها أقرب شبهاً لوالدها.

يُذكر أن بوشوشة تشارك في مسلسل “دولار” مع الممثل ومقدم البرامج عادل كرم، قصة محمود إدريس، سيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، ومن إخراج سامر البرقاوي.