بلاغ ضد الإعلامية رانيا بدوي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية رانيا بدوي جدلا واسعا بإحدى حلقات برنامجها “كلام رنوش” الذي يعرض على موقع “اليوتيوب”، والتي قامت خلالها بالترويج “للروبوت الجنسي”.

أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد الإعلامية المصرية بالتحريض على الفسق والفجور، حيث جاء في البلاغ أن الإعلامية رانيا بدوي قامت بالترويج لرجل آلي كبديل للرجال البشريين، خلال إحدى حلقات برنامجها “كلام رنوش” وتوجهت من خلاله إلى السيدات وخصوصاً الأرامل والمطلقات ودعتهن إلى شراء “الروبوت”.

ومن جانبها أحالت النيابة العامة المصرية البلاغ ضد الإعلامية رانيا بدوي إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.

وكانت الإعلامية المصرية رانيا بدوي قد قامت خلال الحلقة بعرض مميزات “الروبوت الجنسي” ودعت إلى استخدامه بديلًا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.

وأشارت رانيا إلى أن أسعار الروبوت مثل أي سلعة تبدأ غالية ثم تقل تريجيا مع الوقت، لافتة إلى أن الأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار، واختتمت كلامها بقولها: “يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك، واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي”.