متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنتظرُ الفنانة ليال عبود بفارغ الصبر إطلاق عملها الجديد "يا عنب يا مشمش"، حيث تعاملت من جديد مع الشاعر فادي مرجان. والأغنية من ألحان وتوزيع علي حسون، وإخراج أحمد المُنجد، أمّا التسجيل فكان في استوديو إيلي سابا. اختارت ليال هذه الأغنية التي تعكسُ روحها المرحة، لتضاف الى أرشيفها الذي يزخرُ بعددٍ من الأعمال الناجحة ولاقت رواجًا كبيرًا على الساحة الفنية. موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال تصوير العمل وعاد بنقلٍ لمختلف مجريات الحدث.

كانت هذه تفاصيل خبر ليال عبود: أنا أول فنانة لبنانية تغني "الراب".. وهذه مشاهد من كواليس "يا عنب يا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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