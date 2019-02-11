شاهدي الصور الأولى لعقديْ الزواج العُرفي بين خالد يوسف وشيما الحاج ومنى فاروق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل موقع "فوشيا" على نسختين من عقديْ الزواج العرفي الذي تم بين المخرج المصري والبرلماني المعروف خالد يوسف، والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج في عام 2014.

وكانت منى وشيما قد اعترفتا في التحقيقات أمام النيابة، أنهما تزوجتا من خالد يوسف سرًا، في نفس الفترة التي تم تصوير الفيديوهات المتداولة بها، وذلك قبل أن يتم تجديد حبسهما على ذمة القضية لمدة 15 يومًا.

وتُوضّح الصورة الأولى من عقد زواج خالد وشيما، أنه تم الزواج في 20 فبراير 2014، ومذكور فيه اسم الزوجين خالد يوسف حلمي محمد، وشيماء يونس الحاج محمد.

أمّا عقد زواج خالد من منى فاروق، فكان بتاريخ 8 أبريل 2014، ومذكور فيه اسم الأخيرة بالكامل "منى محمد فاروق محمد حسن".

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، ضجّت خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى وفارق وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف، وتم حبس الفنانتين المذكورتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.