شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليل باريسى رائع.. شاهد عاصى الحلانى وسعد لمجرد فى جلسة صداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، والفنان المغربى سعد لمجرد، فى جلسة ودية بأحد الأماكن بالعاصمة الفرنسية باريس.



عاصى الحلانى

وكشف عاصى الحلانى عن كواليس هذا اللقاء، كما نشر عدداً من الصور التى جمعته بسعد لمجرد، عن طريق دعوة نظمها صديقهما المشترك عادل معتوق.



سعد وعاصى



عاصى الحلانى وسعد لمجرد

وعلق الحلانى على هذا اللقاء بقوله: " شكراً للصديق والأخ عادل معتوق على الدعوة الكريمة وسررت بلقاء سعد الفنان والخلوق والمحب بجلسة مليئة بالحب والود والأحترام فى ليل باريسى رائع".