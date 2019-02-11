شكرا لقرائتكم خبر عن "أهو دا اللى صار" و"كارمن" و"قيد عائلى" مسلسلات على الشاشات قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت القنوات الفضائية فى عرض مسلسلات جديدة وذلك فى الفترة التى تسبق شهر رمضان المبارك والذى يعد الموسم الأبرز فى العام بالنسبة للفضائيات، وقبل انطلاق هذا الموسم تعمل القنوات على عرض أكثر من مسلسل للجمهور بحيث يشاهدونها الى أن يحل الشهر الكريم.

طلعت روحى

وانطلق عرض المسلسل يوم 26 يناير الماضى، وهو من نوعية الـ 45 حلقة، وبطولة إنجى وجدان في بطولة مسلسل منهم أحمد فريد، ونيكولا معوض، هبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، تامر فرج، صفاء الطوخى، أميرة حافظ سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.

طلعت روحى

اهو دا اللى صار

بدأت قناة ONE فى عرض حلقات المسلسل بعد تأجيله من شهر رمضان الماضى، والعمل من 30 حلقة وبطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، على الطيب، هشام اسماعيل، هبة عبد الغنى، الهام عبد البديع، عزوز عادل، محمد طلعت، محمد دسوقى، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.



اهو-دا-اللي-صار

كارمن

وانطلق عرض المسلسل أمس الأحد عرضه الأول داخل مصر بعدما بدأ عرضه على أحد القنوات العربية، واالعمل يسجل البطولة المطلقة الاولى لريهام فى الدراما التليفزيونية، و ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، محمد مهران، محمد على رزق، عمر الشناوى، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب.



كارمن

قيد عائى

وينطلق عرض أولى حلقاته يوم 2 مارس المقبل، والعمل من نوعية الـ 45 حلقة ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، أميرة هانى، كارولين عزمى، كريم عبد الخالق، و عمر الشناوى وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.