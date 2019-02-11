صور.. روجينا تحتفل بتصوير ابنتها مايا مشروع التخرج من معهد السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة روجينا، بانتهاء ابنتها مايا أشرف زكى، من تصوير مشروع تخرجها من معهد السينما، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لمشاهد من تصوير مشروع التخرج فى إحدى المحميات، حيث تظهر مايا وسط فريق العمل أثناء تصوير مشهد داخل سيارة.

وقالت روجينا، مهنئة ابنتها مايا، "مبروك يا حبيبة عمرى على الفيلم، مشروع التخرج معهد السينما، ربنا يوفقك ويحرسك ليا يا أهم مخرجة فى عينى، بإذنك يارب أعلى تقدير، وبشكر كل الناس اللى ساعدوا مايا فى المشروع، سواء زميلها فى التصوير والمساعدين زميلها،

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