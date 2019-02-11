أحمد صلاح غباشي: هذه تفاصيل دوري في "بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان الشاب أحمد صلاح غباشي إنه يجسد في فيلم "بورصة مصر" دور رجل أجنبي كان أهله يمتلكون "بورصة مصر" التي تدور فيها أحداث الفيلم، مشيرًا إلى أن الدور يمثل إسقاطًا على الإسرائيليين.

وأَضاف غباشي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفيلم تم تصويره في أسبوع فقط، مشيرًا إلى أن الفيلم يحوي عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان لطفي لبيب، والفنان حسن حسني، والفنانة نجوى فؤاد، والفنان علي حميدة، وأن الفيلم حالة جديدة على السينما المصرية بجمع كل هذا العدد من ضيوف الشرف في عمل واحد.

"بورصة مصر" يشارك في بطولته الفنانة نجوى فؤاد، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، ومحمد جمعة. والعمل من تأليف علاء مرسي وغادة حنفي، وإخراج أحمد نور.