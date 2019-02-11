غدًا.. سامح حسين وزوجته يحتفلان بالعرض الخاص لـ"عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان سامح حسين بالعرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، غدًا، في إحدى سينمات التجمع الخامس.

الفيلم من بطولة ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، محمد نور. وهو عمل من تأليف وسام حامد زوجة سامح حسين، وإخراج تامر بسيوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

يعرض الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء 13 فبراير، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.​