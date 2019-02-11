بالصور والفيديو: ميشيل أوباما تقتحم حفل غرامي

تفاجأ الحضور في حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته 61 في لوس أنجلوس، بإطلالة السيدة الأميركية الأولى سابقا، ميشيل أوباما، ليل السبت – الأحد، واستقبلها بترحيب حار.

وبدأت مقدمة الحفل أليشيا كيز الاحتفال بدعوة أوباما (55 عاما) وليدي غاغا وغادا بينكيت سميث وجينفر لوبيز إلى خشبة المسرح للحديث عن كيف غيرت الموسيقى حياتهن.

وقاطع الحشد أوباما، التي كانت ترتدي بذلة رمادية لامعة، لفترة وجيزة بتصفيق حار وهتافات في بداية حديثها.

ونقلت وكالة رويترز عن ميشيل أوباما قولها “دائما ما ساعدتني الموسيقى على أن أروي حكايتي”.

وتقوم أوباما حاليا بجولة للترويج لمذكراتها التي صدرت في الولايات المتحدة والعالم مترجمة لثمان وعشرين لغة.

وقالت أوباما “سواء كنا نحب موسيقى الريف أو الراب أو الروك، فإن الموسيقى تساعدنا على مشاركة مشاعرنا وأفراحنا وأتراحنا وآمالنا ومباهجنا.. تسمح لنا بأن نستمع لبعضنا ونتقارب من بعضنا البعض”.