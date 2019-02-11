نبيل شعيل يصل الإمارات استعدادا لحفل الشارقة.. 15 فبراير

كتبت_إسراء البيهوني

وصل الفنان الكويتي نبيل شعيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لبدء بروفات حفلته المرتقبة على مسرح المجاز بالشارقة 15 فبراير المُقبل، بالتزامن مع

عيد الحب.

وكان شعيل أحيا حفلا غنائيا على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، يوم الجمعة الماضية 8

فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، في ثالث ليالي المهرجان.

وقدم شعيل، باقة من أروع أغانيه، بينها من ألبومه الجديد "فرق السما" الذي طرحه في ديسمبر 2018، وتضمن 6 أغان مختلفة.