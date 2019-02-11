كريم عبد العزيز ينعي الراحل علاء ولي الدين

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نعى النجم كريم عبد العزيز، الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق " في ذكرى رحيل علاء ولي الدين..ألف رحمة و نور عليك يا حبيبي، ادعوله بالرحمةو المغفرة".
يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يستعد لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "الفيل الأزرق 2" ، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، و هو يضم فريق و نجوم الجزء
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