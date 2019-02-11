كريم عبد العزيز ينعي الراحل علاء ولي الدين

كريم عبد العزيز

كتب - أحمد عمرو:

نعى النجم كريم عبد العزيز، الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق " في ذكرى رحيل علاء ولي الدين..ألف رحمة و نور عليك يا حبيبي، ادعوله بالرحمة

و المغفرة".

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يستعد لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "الفيل الأزرق 2" ، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، و هو يضم فريق و نجوم الجزء

الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى وسط فريق العمل الذي ساهم في نجاح الفيل الأزرق مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية.