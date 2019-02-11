تخطى كليب «قتال» للمطربة الجزائرية كنزة مرسلي حاجز المليون مشاهدة بعدما طرحته شركة لايف ستايلز ستوديوز للإنتاج الموسيقي، في 9 فبراير عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ حقق الكليب مليون و103 ألف مشاهدة.
واحتفلت كنزة مرسلي بنجاح الكليب، من خلال تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: "الحمد لله قبل كل شيء؛شكرًالأعز الناس على قلبي اللي هم انتم #حبايبي...شكرًا لكل من هنأني سواء بالخاص أو في العام...او حتى فرح لي من بعيد...وجزيل الشكر لكل من كان وراء نجاح هذا العمل...تحية مني #كنزة للجميع #نحبكم بكل اللهجات واللغات".
ليب «قتَّال» لـ كنزة مرسلي، بلهجتها الام وهي الجزائرية، وتتعاون فيه مع الشاعر: عبده سعود، وألحان: طارق قادم، وقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري وكانت الشركة رصدت له ميزانية كبيرة من أجل أن يظهر بصورة وجودة عالية.
الكليب هو التعاون الثاني بين كنزة وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد «ملكة سبأ»، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وحققت نسبة مشاهدة عالية، وتعتبرها كنزة بدايتها الاحترافية في المجال الغنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر كنزة مرسلي تحتفل بنجاح "قتال" وتخطيه أول مليون على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.