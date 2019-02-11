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كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 09:54 مساءً -
عاد الحديث عن علاقة الممثلة المصرية دينا الشربينيبالفنان المصري عمرو دياب، بسبب أحدث صورة نشرتها الشربيني عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها خاتم خطوبتها، من خلال الترويج لهدايا عيد الحب.
وظهر خاتم الزواج بوضوح في الصورة، نظراً لأن اللقطة كانت قريبة من يديها، وأعلنت الشربيني عن عرض مميز بمناسبة عيد الحب على قطع المجوهرات.
وقامت الشربيني بحذف خاصية التعليقات من صورتها، لمنع التساؤلات التي سترفق مع الصورة، حيث بدت وكأنها تعلن إرتباطها رسمياً بعمرو دياب بخاتم زواجها الواضح.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تستعرض خاتم زواجها من عمرو دياب قبل أيام من عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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