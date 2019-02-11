فهرية إفتجين في المستشفى.. فهل جنينها بخطر؟

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الممثل التركي بوراك أوزجيفيت أثناء خروجه من أحد المستشفيات. وأوضح من خلال إجابته على الصحافيين أن زوجته النجمة التركية فهرية إيفتجن ترقد في المستشفى.
ولفت إلى أنهما لم يحضرا إلى المكان بسبب مرض والدها بل لأنها تعاني من أعراض البرد. وكشف أنها ستخرج في اليوم التالي وأنها تتمتع بصحة جيدة. كما أشارت والدة الفنان إلى أن حالة الجنين جيدة وأنه لا صحة لما يشاع عن ولادة مبكرة.
وكانت صحيفة “حرييت” التركية أعلنت في ايلول الماضي حمل النجمة بطفلها الأول من الممثل التركي الشهير.
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