برامج “ام بي سي4” الجديدة مزيج من الدراما والمواهب والفن والواقع

بمزيجٍ من الدراما والتنافس والاستعراض والمواهب والفن والواقع، أطلقت MBC4 مروحتها البرامجية الجديدة المتجددة مخاطبةً العائلة العربية ومحورها جيل الشباب. تتميز الشبكة البرامجية الجديدة بإنتاجات متنوّعة لناحية الأنماط البرامجية والدرامية المقدّمة، فمن الإنتاج الدرامي السعودي الجديد “بنات الملاكمة”، إلى الدراما الكورية المشوّقة “الماضي الحاضر 1997″، مروراً بالمواهب العربية والمنافسات الحماسية والاستعراضات المُبهرة مع الموسم السادس المرتقب من برنامج “Arabs Got Talent”، وصولاً إلى البرنامج الفني – الواقعي “حلا” ونجمته الشابة حلا الترك، واستمراراً مع برنامج Trending وما يحمله من أخبار وأسرار نجوم ونجمات وآخر إنتاجات الساحة الفنية العربية والعالمية.

في هذا السياق، تتمحور أبرز مفاصل الشبكة البرامجية الجديدة على النحور التالي:

الحب والتحدي وإثبات الذات مع الدراما المشوّقة “بنات الملاكمة”: العمل هو ثمرة تعاون مشترك بين شركة “O3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي” المندرجة تحت مظلة “MBC Studios” وtwofour54 أبوظبي، الإخراج لـ سمير عارف، أما التأليف الدرامي فللكاتبة الشابة أفنان القاسمي، وبطولة نخبة من الممثلات الشابات اللواتي اشتُهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمشاركة مجموعة من الممثلين المخضرمين، أبرز هؤلاء: ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، عنود السعود، عبير سندر، نورة عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، وبمشاركة زارا البلوشي.

يعرض “بنات الملاكمة” ابتداءً من 17 فبراير من السبت إلى الخميس، الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الرومانسية والحب والتضحية مع الدراما الكورية الشيّقة “الماضي الحاضر 1997 “: صداقة طويلة بين مجموعة من اليافعين واليافعات تبدأ من مقاعد الدراسة وتستمر 15 عاماً بعد المدرسة والتخرّج، ليثمر الحب الأول عن أول إعلانٍ رسمي عن زواج. فما الذي ستؤول إليه حال الأصدقاء، وهل يتحول حب المراهقة إلى زواج وأسرة؟ وما هي التحديات التي سيواجهها العاشقان؟

يُعرض “الماضي الحاضر” ابتداءً من 24 فبراير من الأحد إلى الخميس، الساعة: 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الموسم السادس من “Arabs Got Talent”: تعود المواهب العربية لتتألّق على المسرح وتملأ القلوب والأنظار والأسماع استعراضاً وتنافساً وتشويقاً وحماسةً وحبْساً للأنفاس، مع الموسم السادس المُرتقب من “Arabs Got Talent” ونجومه أعضاء لجنة التحكيم: نجوى كرم وعلي جابر وأحمد حلمي.

يُعرض Arabs Got Talent ابتداءً من السبت 16 فبراير كل سبت، الساعة 09:00 بتوقيت السعودية.

نجمة يافعة تجمع حياتها بين الشهرة والموسيقى والحفلات الفنية والأصدقاء والعائلة والدراسة والتدريبات مع برنامج “حلا” مع حلا الترك: كيف تُمضي نجمة البوب ابنة الـ 16 عاماً حلا الترك حياتها اليومية، وكيف تحضرّ لألبومها القادم؟ وكيف تستطيع المواءمة بين إطلاق أول علامة تجارية تحمل اسمها في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة، وبين إطلاقها أول مجموعة أزياء تحمل اسمها من لوس أنجلس إلى العالم؟ وكيف تمضي حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية.. إلى غير ذلك من التفاصيل الشيّقة.

يُعرض البرنامج الواقعي “حلا” ابتداءً من 16 فبراير، اسبوعياً كل سبت في تمام الساعة 08:30 ليلاً بتوقيت السعودية

الوجهة الأولى لأخبار وأسرار المشاهير مع “Trending”: من تقديم ولاء الفايق ورانية مذبوح والعنود بدر Fozaza، وتَواصُل المذيعيْن على الأرض صبحي عطري ودانا أشقر، يواصل Trending تغطياته ومواكبته لأبرز الأخبار والقضايا التي تجد صدى واهتماماً واسعاً بين الناس، وذلك بأسلوب جذاب وتنوّع كبير في المضمون والمحتوى عبر ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

يُعرض Trending خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، مع حلق مطوّلة تختصر الأسبوع يوم الجمعة، الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.