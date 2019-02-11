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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ التركيةُ، مريم أوزرلي، عن وشمٍ جديدٍ، رسمته على ساقها الأيسر، خلال زيارتها للعاصمة الألمانية "برلين".
وأخذ الوشم شكل الوردة ويلتف حولها ثعبان، في تعبير غير مفهوم منها.
ونشرت أوزرلي عبر حسابها على "إنستغرام"، صورتين لها، ظهرت في إحداهما بهيئتها والأخرى ساقها فقط، ومرسومٌ عليها وشم، حيث تعمّدت إظهاره لجمهورها.
واحتفلت النجمة التركية الشهيرة بالسلطانة "هويام"، الأحد، بعيد ميلاد ابنتها يارا والتي أتمّت الـ 5 أعوام، حيث شاركت متابعيها بمجموعة من الصور كشفت عن الشبه الكبير بينهما.
وكانت مريم قد أثارت جدلاً واسعًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة، بعد أن نشرت عددًا من الصور التي ظهرت بها في أحضان المُنتج السعودي محمد التركي، خلال تواجدهما معا في العاصمة الألمانية "برلين".
جديرٌ بالذكر أن مريم أوزرلي غائبة عن الشاشة منذ فترة، بعدما تعثّرت مشاركتها في الفيلم المصري "لص بغداد" مع النجم محمد إمام، بسبب اختلافها مع الشركة المنتجة على الأجر الذي اشترطت أن يكون باليورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي تستعرضُ وشم "الوردة والثعبان" في جسدها.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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