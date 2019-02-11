شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد قبل ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ظهوره للنور ببضعة أيام، قرر الفنان تامر عاشور، الكشف عن أسماء أغاني ألبومه الجديد "أيام" بشكل مثير "للجمهور".

وطلب عاشور من جمهوره القيام بترتيب أغاني الألبوم والذي يقترب من الترتيب الصحيح لترتيبها المكتوب على "سي دي" الألبوم الرسمي سيدعوه عاشور لحضور حفل طرح الألبوم برفقة عدد معين من أصدقائه.

ويضم ألبوم عاشور 12 أغنية تمتاز كل منها بحالة مختلفة، "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكايه"،" متختلفيش"،"في بالي"، "بقالي زمان"، " سلام"، "مره" و"خلصانة".

وتعاون تامر عاشور في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، مصطفي العسال،طارق مدكور، النابلسي، آسر عاشور، كما يستعد لطرح ثلاثة أغاني من الألبوم بشكل فيديو كليب، تم تصويرها فى إيطاليا، حيث تم تصوير الكليب الأول في مدينه Sacile والثاني في مدينة Venice والثالث في Colle Umberto. وتولي عمليه إخراج الثلاثة كليبات المخرج Mo Soliman،الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، بالتعاون مع فريق عمل إيطالي.