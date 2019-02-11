شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى بطلة "الابن الـ 13" أمام حسن الرداد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة ناهد السباعى دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد فى مسلسله الجديد "الابن الـ 13" المقرر انطلاق تصويره غدا الثلاثاء للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.



الفنانة ناهد السباعى

مسلسل "الابن الـ 13" تم الانتهاء من تجهيز الديكورات الأولى للعمل قبل بدء التصوير، إضافة الى الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وهم ناهد السباعى، سلوى خطاب، هيدى كرم، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة.

وتعود ناهد السباعى بمسلسل "الابن الـ 13" الى الدراما التليفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها الجزء الثالث والرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب" مع المخرج رامى رزق الله عام 2017، فيما كان آخر أعمالها فى رمضان مسلسل "الميزن" مع غادة عادل وباسل الخياط وأحمد فهمى ومحمد فراج وإخراج احمد خالد موسى عام 2016