شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة ينشر آخر صورة للفنان الراحل علاء ولى الدين من فيلم "عربى تعريفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع الذكرى الـ16 لرحيل الفنان علاء ولى الدين، شارك المخرج عمرو عرفة صورة لآخر مشاهد الفنان الراحل من فيلم "عربى تعريفة" الذى لم يكتمل تصويره.

المخرج عمرو عرفة علق على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "آخر مشاهد علاء ولى الدين الله يرحمه".



عمرو عرفة

وأضاف قائلاً: "خلصنا تصوير فى البرازيل ورجعنا ليلة العيد وعلاء كلم كل أصحابه واحد واحد، سلم عليه وقعد يرغى معايا لغاية الفجر، زى ما يكون عارف إنها آخر مكالمة، كأنه كان إمبارح.. نسألكم الفاتحة".



المشهد الأخير للفنان علاء ولى الدين

كما أعاد المخرج عمرو عرفة نشر مقطع فيديو تضمن كليب للفنان الراحل علاء ولى الدين من فيلم "عربى تعريفة" وكان بصحبة الفنانة المعتزلة حنان ترك.

وعلق عمرو عرفة قائلاً: "اللى كانوا بيطلبوا منى يشوفوا حاجة من فيلمى الذى لم يكتمل للراحل علاء ولى الدين، ها هو كليب علاء ولى الدين فى فيلم (عربى تعريفة) فى البرازيل".