صور.. بدء تصوير مسلسل "سوبر ميرو" لإيمى سمير غانم

كتبت_إسراء البيهوني بدأ اليوم، المنتج أحمد السبكي تصوير أول مشاهد مسلسل "سوبر ميرو" للنجمة إيمي سمير غانم والنجم الكوميدي حمدى الميرغني وذلك داخل أحد اللوكيشنات الخاصه بالعمل استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانيه لهذا العام. بالعمل استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانيه لهذا العام. "سوبر ميرو" بطوله إيمي سمير غانم وحمدى الميرغني وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان. يشارك بالمسلسل النجم الكبير سمير غانم وهو من تأليف أحمد محمدى ومحى وإشراف محمد أحمد السبكي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوى .

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