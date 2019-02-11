بالفيديو.. ترافيس سكوت يكسر حاجز الـ6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع

ترافيس سكوت

كتب - أحمد عمرو:

كسر النجم العالمي ترافيس سكوت، حاجز الـ 6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وذلك منذ طرحه كليب أغنية "CAN'T SAY"، كانت سيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن المطرب العالمي ترافيس سكوت ولد في أبريل 1992،

بهيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ استخدام الآلات الموسيقية فى سن الثالثة حيث بدأ بالعب على الطبول فى ذلك العمر ، وفى الخامسة عزف على البيانو، كما كان يفضلالتواجد بالأستوديو عن اخذ قسط من الراحة بمنزله، حيث كان يظل لأيام طويلة متواجدا بالأستوديو ويكتفى بالنوم على "كرسى"، ثم بدأت مسيرته الفنية بشكل محترف فى 2008، حيث يعد واحد من أهم مغنين الراب بالعالم، و من أهم الجوائز التى نالها "BET Hip Hop Awards" ،"Teen Choice Awards".