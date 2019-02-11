تامر عاشور يعلن عن مفاجأة لجمهوره خلال الشهر الحالي

كتبت_إسراء البيهوني

أعلن تامر عاشر عن موعد إطلاق ألبوم أيام خلال الشهر الجارى ، كما أعلن عن مسابقة لترتيب أغانى الالبوم ، والفائز سيحصل على دعوة لأول حفل بعد اطلاق الالبوم .

وغرد " عاشور " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا بنسمعه

وبنحتفل بيه مع بعض واللي هيرتب الاغاني الترتيب الاقرب للـ CD ليه دعوة لأول حفلة بعد الالبوم إن شاء الله هو و٥ من أصحابه وهيتم اختياره عن طريق facebook & instagram& twitter وهيكون فيه اختيار لأكثر من شخص.