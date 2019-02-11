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أعلن تامر عاشر عن موعد إطلاق ألبوم أيام خلال الشهر الجارى ، كما أعلن عن مسابقة لترتيب أغانى الالبوم ، والفائز سيحصل على دعوة لأول حفل بعد اطلاق الالبوم .
وغرد " عاشور " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " دي اغاني البومي الجديد "أيام" إن شاء الله الالبوم في الشهر ده نكون كلنا بنسمعه
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يعلن عن مفاجأة لجمهوره خلال الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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