شاهد.. مصطفي قمر يكشف موعد ظهوره في "شريط كوكتيل"

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كشف النجم مصطفي قمر، عن موعد ظهوره في برنامج "شريط كوكتيل"، و الذي يقدمه المطرب هشام عباس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم الخميس الموافق 14 فبراير من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء، علي شاشةقناة الحياة.
يذكر أن الفنان مصطفي قمر يشارك في بطولة فيلم "بورصة مصر"، ومن المقرر أن يظهر بشخصيته الحقيقية كضيف شرف فى أحداث فيلم، وهو بطولة كل من حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت
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