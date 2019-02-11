عشاء خاص يجمع عاصي الحلاني وسعد لمجرد بفرنسا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام رجل الأعمال والمنتج عادل معتوق، مأدبة عشاء في مطعمه «لو غراي»، بباريس على شرف صديقيه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان المغربي سعد لمجرد.

وشمل اللقاء العديد من الأحاديث حول الأعمال الفنية، ويعد هذا هو اللقاء الأول بين كل من عاصي الحلاني، ولمجرد بعد الإفراج عن الأخير.

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من ناحية أخرى، أحيا عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ناجحا مؤخرًا في كانكون بالمسكيك، وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية، وقدم خلاله باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعبر الحلاني عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل، وقال في تعليقه عليه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «ليلة من العمر مع الجالية العربية شكرًا على محبتكم الكبيرة ليلة من أحلى الليالي».

كان سعد لمجرد قد طرح مؤخرا فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «بدك إيه»، والتي حققت 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بـ48 ساعة فقط، حيث اعتبرها هدية للفانز بعد إطلاق سراحه على خليفة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية أغسطس الماضي، كما يستعد في الوقت الحالي لتصوير أغنية جديدة بفرنسا.