متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت النجمة بلقيس فتحي عن إعجابها بأداء النجمة اللبنانية كارول سماحة لأغنية Je T’aime في حفلها الأخير بدار الأوبرا في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine. وبمبادرة لطيفة منها تركت بلقيس تعليقًا على فيديو الأغنية الذي نشرته كارول عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” فكتبت: “واو واو يا كارول.. روحي الله معك ويوفقك”. من جانبها شكرت كارول سماحة بلقيس على تعليقها وأرفقت ردّها عليها برمز القلب تعبيرًا منها عن محبّتها الكبيرة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بلقيس إلى كارول سماحة.. تعرف إلى التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.