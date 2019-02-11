“أبرحل” لـ أحلام تحطّم مليونًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش النجمة الإماراتية أحلام نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل”، التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليوني مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة أحلام الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “أبرحل” هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن، وحققت رواجًا واسعًا منذ اللحظات الأولى على إصدارها.

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الجدير ذكره أن هذه الأغنية تعتبر الأولى التي تفرج عنها أحلام من ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “أبرحل”: