كيت ميدلتون تسرق الأضواء بإطلالتها في حفل جوائز البافتا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: سرقت دوقة كامبريج كيت ميدلتون الأضواء خلال حضورها حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2019 ليلة أمس الأحد. وقد أطلّت كيت بفستان أبيض اللون حمل توقيع المصمم الأحبّ إلى قلبها ألكسندر ماكوين. وقد كمّلت كيت البالغة من العمر 37 عاماً إطلالتها هذه بمكياج ناعم أظهر جمالها الطبيعي مع تسريحة الشعر المرفوع.

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