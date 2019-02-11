مريم أوزرلي تُعانق منتجًا سعوديًا.. ما قصّة علاقتهما؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت النجمة التركية مريم أوزرلي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما انتشرت مجموعة من الصور لها برفقة المنتج السعودي محمد التركي. وقد أظهرت صور مريم مع محمد قرب العلاقة بينهما خصوصاً وأن الأخير عانقها في صور عدّة. نُشير إلى أن مريم علّقت على الألبوم بالقول “أمضي الوقت مع صاحب الروح الجميلة محمد التركي… أهلاً بك في برلين.” وأرفقت مريم الصور بهاشتاغ تُشير فيه إلى أن علاقة صداقة تربطها بالمنتج السعودي.

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