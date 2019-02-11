متابعة بتجــــــــــــرد: نشر وزير الدفاع الياس بوصعب صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام برفقة عائلته في أحد مطاعم بيروت. وقد عايد بوصعب ابنه الصغير طارق من خلال تعليقه على الصورة كاتباً “عيد ميلاد سعيد طرّووق.” وكان لافتاً في الصورة إطلالة الفنانة جوليا بطرس التي بدت بشعر فاتح اللون. إليكم الصورة التي نالت أكثر من 11 ألف إعجاب:

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كانت هذه تفاصيل خبر الياس بوصعب يُعايد ابنه طارق.. وإطلالة مميّزة لجوليا بطرس – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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