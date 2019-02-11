Feb 11, 2019 أشعل نجم الشباب “إياد” سهرة رومانسية بإمتياز في jardin damour، احتفالًا بعيد الحب. Advertisements قدم إياد باقة مميزة من أجمل الأغنيات التي تفاعل معها الحضور وتراقصوا على نغماتها. جدير بالذكر أن إياد كان قد طرح Cover أتحدى العالم للفنان صابر الرباعي، وحققت نجاحًا كبيرًا. الكليب من تمثيل سابين حرفوش و تصوير واخراج جويا حرفوش.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إياد أحيا سهرة رومانسية احتفالاً بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.