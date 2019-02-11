منى فاروق: تلقيتُ تهديداتٍ بعد "الفضيحة" وخالد يوسف صوّرني وأنا سكرانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدلت الفنانةُ المصريةُ منى فاروق، المتّهمة مع زميلتها شيما الحاج في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة الفيديوهات الإباحية"، بأوّل تصريح رسمي لها من داخل النيابة، أثناء مواصلة التحقيق معها.

وروت منى في تصريحاتها الصحفية المصوّرة تفاصيل القضية من بدايتها، مشيرةً إلى أنها تعرّفت على البرلماني والمخرج خالد يوسف عن طريق والدها، حيث كانا أصدقاء لسنوات، بينما كانت هي في سن صغيرة بذلك الوقت، فوقعت في حُبه وتزوجته في السرّ بعلم أهلها ووالدها وشقيقها.

وأضافت: "والدي لم يكن موافقًا على الزواج في البداية، ولكنه وافق بعد ذلك، وفي يوم تصوير الفيديو الأمور كانت عادية، ثم حدثت مشادة بيني وبين شيما الحاج، فبدأ خالد يوسف في تهدئتنا، ثم فجأةً أصبحنا غائبين عن الوعي بسبب شرب الخمر وأنا لم أكن معتادةً على شربها".

وتابعت: "لم أكن في طبيعتي والفيديو تم تصويره وأنا لم أكن في وعيي، وتم التصوير أثناء فترة الزواج، وخالد يوسف هو من قام بالتصوير ولم أكن أعلم أنه سينتشر في يوم من الأيام".

وعن سبب انتشار الفيديو قالت: "خالد يوسف يقول إن الفيديو كان بحوزته وتمّت سرقة الهاتف الخاص به وهو أثبت ذلك بشكل قانوني، حسب أقواله، ولم أعلم مدى صدق حديثه".

وواصلت: "انتقلت من مكان إقامتي بسبب تلقي أهلي تهديداتٍ وتحطيم سيارتي، أمي قاطعتني ودخلت المستشفى وحدث لها نزيف بسببي، وأخي قاطعني أيضًا وتم رفضه من عمله بسببي، حياتهما تم تدميرها بسببي".

وأردفت: "في الفترة الأخيرة كان هناك شخص في حياتي أحببنا بعضنا وكان يريد الارتباط بي رغم علمه بكل شيء، علمني حفظ القرآن والصلاة، ولكن الآن لا أعلم هل هو تركني أم لا، لا أستطيع الوصول إليه لأنه مسافر للخارج".

ونفت فاروق، أنباء القبض عليها، مشيرةً إلى أنها ذهبت بنفسها للنيابة حتى تُدلي بأقوالها بعد انتشار الفيديو وفضحها بهذا الشكل.

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وتابعت كلامها بتوجيه رسالة للجمهور والرأي العام المصري قائلةً: "كنت أحاول رسم الابتسامة طوال فترة عملي الماضية، وكنت أقف بجوار كل من حولي في أيّ أزمة، ولكن الآن لم يقف أحد بجانبي سوى الله، تمنيت أن أصاب بمرض وألا أتعرّض لهذه الفضيحة، خسرت كل شيء عملي وأهلي، ولم يتبق لي سوى علاقتي بالله".

واستطردت: "من الممكن أن أموت، وقد يكون هذا آخر حديث لي، أرجوكم التمسوا الأعذار لبعض، وأحيانًا تحدث ظروف تسبب هذه المشاكل".

وأوضحت: "كل شخص فعلت له شيئًا جيدًا أرجوا أن يدعو لي، والأشخاص الجيدون أرجوا أن يبقوا معي، لا أريد أن أصعب على أحد، ولكن أتمنى أن يسامحني الجميع ودعوا الخلق للخالق".

واختتمت: "أتمنى أن أعيش حياة طبيعية بعد هذه الفضيحة، أعود لعملي وأتزوج وأرزق بطفل، وأساهم في ذهاب أمي لعمرة أو حج، وأن يكون والدي مرتاحًا في تربته".

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وكانت النيابة المصرية قد جدّدت حبس منى فاروق وشيما الحاج، الأحد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية "الفيديوهات الإباحية".