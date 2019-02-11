الكشفُ عن سبب عدم حضور بيرين سات حفل زفاف هازال كايا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانةُ التركيةُ، هازال كايا، منذ أيام، بزواجها من الفنان والمخرج علي أتاي، بحضور نخبةٍ كبيرةٍ من نجوم الفن والمشاهير في تركيا، أغلبهم الذين شاركوها بعض الأعمال ومن بينهم أبطال "العشق الممنوع" وأبطال مسلسل "حكايتنا" والذي يُعرَض الموسم الثاني منه حاليًا.

إلّا أنّ أكثر ما أثار التساؤل والجدل في حفل الزفاف، غياب الفنانة التركية بيرين سات والتي كانت قد شاركتها في بطولة مسلسل "العشق الممنوع".

وفي هذا السياق؛ كشفتْ بعضُ المصادر الفنية أن كايا لم تقمْ بدعوة سات إلى حفل زفافها وذلك لأن علاقتهما ليست جيدةً، خصوصًا في فترة تصوير مسلسل العشق الممنوع، كما أضافت هذه المصادر أن بيرين سات لم تدعو هازال كايا إلى حفل زفافها على المغني كينان دوغلو والذي أُقيم في عام 2014.

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وكانت النجمة التركية قد احتفلت بدخولها القفص الذهبي يوم السادس من فبراير الحالي، بإقامة حفل زفاف ضخم جدًا في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، وحرص النجوم ومن بينهم صديقتها المقرّبة سونغول أودان على التواجد في حفل زفافها ودعمها.

واضطر العريسان لعدم السفر من أجل شهر العسل بسبب انشغالهما، وأكّدا أنهما سيقومان بالسفر خلال فترة الصيف المُقبل.