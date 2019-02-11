الان تتابع “أصالة” تحيي حفلا في ملعب جامعة الأميرة نورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحيي النجمة “أصالة” مساء اليوم،، ليلة فنية على مسرح ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ضمن فعاليات مهرجان أرض العجائب.

ويعتبر “أرض العجائب” مهرجان سنوي ترفيهي، يجمع كافة أفراد الأسرة والمجتمع ضمن أجواء احتفالية مميزة، ويشمل مجموعة من العروض العالمية والفنون والمناطق الترفيهية الحركية والمطاعم وأركان التسوق المختلفة، ويستمر حتى ١٦ من فبراير.

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