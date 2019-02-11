"ابن أصول" يجمع محمد نجاتي لأول مرة مع حمادة هلال

يبدأ الفنان محمد نجاتي آخر الأسبوع الحالي تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذي يخوض به الفنان حماده هلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، فى أول تعاون مع حمادة هلال، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ويجسد نجاتي من خلاله أحد الأدوار المهمة.

نجاتى تعاون مع هلال قبل فى ذلك فى عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم "العيال هربت" و"عيال حبيبة"، ولكنه لأول مرة يتعاون معه في عمل درامي.

يشار إلي أن مسلسل "ابن أصول" من بطولة كل من الفنان حماده هلال ومحمد نجاتى وسوزان نجم الدين، آيتن عامر، رانيا منصور، إيناس كامل، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين.وكان آخر أعمال الفنان محمد نجاتى مسلسل "الأب الروحى 2"، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، محمود الجندى، وفاء سالم، إيهاب فهمى، ومحمد عز، وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإخرج تامر حمزة.

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