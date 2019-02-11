شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها في حفلاتها بالشارقة.. مروة ناجى تعود لاستكمال "سيرة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الفنانة مروة ناجى لاستكمال عرض مسرحية "سيرة الحب" عن حياة بليغ حمدى، وذلك بعدما أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا، فى ختام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذى أُقيم على مسرح جزيرة العلم فى ليلة حملت اسم الفنانة الراحلة "وردة".



مروة ناجى

وتضمن الحفل مجموعة من أشهر الأغانى التى قدمتها الفنانة الراحلة "وردة" وتعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجيهان مرسى، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بدار الأوبرا.

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مروة ناجى

وقالت مروة ناجى لـ"الخليج 365"، إنها سعيد جدًا برد فعل الجمهور وتفاعله مع الحفل بشكل كبير، لافتة إلى أنها تفتخر بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي تقدره وتحترم شعبه كثيرًا.



مروة ناجى

يذكر أن مسرحية سيرة الحب من تأليف أيمن الحكيم، ويشارك بطولته المطرب محمد الحلو، سمية درويش، مجدى صبحى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خلى، أحمد الشريف، هانى عبدالهادى، أحمد الأمير، رشا سامى، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبد الحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب العمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.