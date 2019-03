"لحمًا ودما".. "Aladdin" يعود للسينما بعد 27 عامًا على نسخته الكارتونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تستعد شركة "Disney" لطرح أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام؛ النسخة الواقعية لأحد أشهر كلاسيكياتها الكارتونية "Aladdin"، الذي طرحته عام 1992 وحقق نجاحًا استثنائيًا يُحسب لتاريخ الشركة المنتجة العالمية، متخطيًا حاجز الـ400 مليون دولار عالميًا من ميزانية إنتاجية لم تتخط 28 مليون دولار، وفاز بجائزتي أوسكار "أفضل أغنية" و"أفضل موسيقى تصويرية".

تحمل النسخة الواقعية العديد من المفاجآت، أبرزها تجسيد شخصية "جني" الشهيرة التي سيقدمها النجم الأمريكي ويل سميث، وجسدها بالنسخة الكارتونية النجم العالمي الراحل روبين ويليامز، وكان سببًا رئيسيًا في نجاحها لأدائه الصوتي المميز للشخصية، وأسلوبه الكوميدي.

الفيلم يمثل فرصة لكل من لم يتمكن من مشاهدة النسخة الكارتونية بدور العرض السينمائي، أن يشاهده في نسخة واقعية جديدة، تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيقها نجاحًا جماهيريًا يفوق النسخة الكارتونية.

صور عدد من المشاهد الخارجية للنسخة الجديدة في الأردن لتوافق البيئة الصحراوية هناك مع أحداث الفيلم. ويذكر أن النسخة الكارتونية ليست الأولى في أعمال ديزني التي يجرى تحويلها إلى نسخة واقعية، إذ عملت الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية على تحويل معظم كلاسيكياتها الشهيرة لأعمال واقعية، كان أبرزها فيلم "The Jungle Book" 2016، و"The Beauty and the Beast" 2017. وقد حققا نجاحًا فاق ما وصلت إليه النسختان الكارتونيتان.

كما من المقرر أن تطرح ديزني النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Dumbo" نهاية شهر مارس المقبل.

إليكم 7 معلومات عن النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin":

1. مينا مسعود في شخصية "علاء الدين" ولد عام 1992 وهو نفس العام الذي طرحت فيه النسخة الكارتونية للفيلم.

2. ويل سميث وعد الجمهور في البداية بظهوره بشخصية "جني" في شكلها الحقيقي لأول مرة، وهي التي قدمها النجم روبين ويليامز في النسخة الكارتونية بأداء صوتي فقط.

3. توم هاردي كان مرشحًا لتجسيد شخصية "جعفر"، وحصل على الدور في النهاية الممثل الهولندي ذو الأصول التونسية مروان كنزاري، والذي جسد شخصية "أشرف مروان" بأحداث فيلم "The Angel" عام 2018.

4. الفيلم سيتم طرحه قبل أشهر من الذكرى الـ27 للنسخة الكارتونية.

5. جاء اختيار ويل سميث لدور "جني" من قبل مخرج الفيلم جاي ريتشي الذي رأي في سميث بديلاً مناسبًا للنجم الراحل روبين ويليامز، نظرًا لشعبيتهما الجماهيرية الضخمة حول العالم.

6. الفيلم سيتم طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي في 24 مايو المقبل بتقنيتي الأيماكس والـ3D.

7. تقدر ميزانيته الإنتاجية بـ160 مليون دولار.