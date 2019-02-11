خاص| ما هو مصير دور منى فاروق في "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نفى محمد رجاء مؤلف مسلسل "قيد عائلي" ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن حذف مشاهد الفنانة منى فاروق من أحداث المسلسل. مؤكدًا أن المخرج تامر حمزة قرر استكمال التصوير لحين معرفة مصير "منى"، خاصة وأن التحقيقات في قضيتها مازالت جارية.

وأضاف رجاء، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أحذف الدور الذي تجسده منى فاروق من السيناريو، واستكمل كتابة العمل في وجود الشخصية.. ليس عندي تفاصيل إذا ما كانت هي من ستكمل الشخصية أم ستستعين الشركة المنتجة بشخصية أخرى".

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كما أشار رجاء إلى اقترابه من الانتهاء من كتابة المسلسل، الذي لم يتبق منه سوى الحلقات الأخيرة.

ويذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع، بعد انتشار مقاطع جنسية لهما.

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