على طريقتها.. أليكساندرا ديداريو تحتفل بوصول متابعيها لـ10 ملايين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
احتفلت النجمة الأمريكية، أليكساندرا ديداريو، بوصول متابعيها إلى 10 ملايين متابع على "إنستجرام"، على طريقتها الخاصة.
نشرت ديداريو صورة جديدة عبر حسابها، ظهرت فيها مرتدية "تيشيرت" كُتبت عليه جملة "كفوا عن النظر لعيني"، مداعبةً متابعيها بجمال نظرتها. وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من جمهورها.
اشتهرت أليكساندرا ديداريو بمشاركتها في بداية مشوارها الفني بعدد من الأدوار الثانوية بأعمال، منها "The Squid and the Whale" عام 2005، والمسلسل التليفزيوني الشهير "The Sopranos" عام 2006، إلا أن انطلاقتها الحقيقية في هوليوود كانت بفيلم "Percy Jackson" عام 2010.
وخلال الفترة المقبلة، تشارك ديداريو بالجزء الثاني من فيلم "San Andreas"، وفيلم الدراما "Lost Transmissions" المقرر طرحه تجاريًا العام الجاري.
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