زينة في أحدث جلسة تصوير: الطبيعي أحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: نشرت الفنانة زينة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت زينة في الصور بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية، وقبعة ونظارة شمس. وقد حازت الصور إعجاب جمهورها. علقت زينة على الصور قائلة: "مافيش أحسن من الطبيعي.. مش بحب أقف أتصور بس لما حد يصورني وأنا مش مركزة بتطلع أحلى بكتير". يذكر أن زينة استكملت مشاهدها ضمن أحداث فيلم "التاريخ السري لكوثر" من بطولة ليلى علوي، أحمد حاتم. وهو عمل من تأليف وإخراج محمد أمين. ​

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