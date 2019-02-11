ساندي علي تكشف عن البرومو الدعائي الأول لـ"بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نشرت الفنانة ساندي علي، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، البرومو الدعائي الأول لفيلم "بورصة مصر".

أظهر البرومو عددًا من اللقطات لمجموعة من الفنانين المشاركين في الفيلم، منهم حسن حسني، لطفي لبيب، ريكو، أحمد صيام، والفنان علاء مرسي، بالإضافة إلى عدد من لقطات الأكشن بالفيلم.

"بورصة مصر" يشارك في بطولته الفنان الكبير حسن حسني، لطفي لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، ومحمد جمعة. وهو عمل من تأليف علاء مرسي وغادة حنفي، وإخراج أحمد نور.