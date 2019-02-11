سمر يسري تهنئ إيمي سالم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: حرصت المذيعة سمر يسري على تهنئة صديقتها الفنانة إيمي سالم بمناسبة عيد ميلادها. نشرت سمر صورة لها رفقة إيمي، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا أكثر شخص مدهش ومضحك أعرفه، عيد ميلاد سعيد يا حياتي. أحبك". يذكر أن الفنانة إيمي سالم تشارك في فيلم "زنزانة 7"، أمام نضال الشافعي، إيهاب فهمي، أحمد زاهر، منة فضالي، وريم البارودي. وهو عمل من إخراج إبرام نشأت.​

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