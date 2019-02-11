محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي، في حملة "شباب النيل" التي أطلقتها وزارة البيئة، بجانب متطوعين وصل عددهم 400 شخص. وتهدف الحملة لتنظيف شوارع القاهرة، وتمكّن المشاركون من جمع 5 أطنان من القمامة أسفل كوبري عباس في أقل من 4 ساعات. وشجّع مجدي ومي الشباب على الاستمرار في هذه المباردة، ومساعدة الدولة للقضاء على المخلفات التي لوّثت النيل، كما أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم الحملة في كل الأنشطة والحملات التي سيطلقونها نحو بيئة أفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أحمد مجدي ومي الغيطي يشاركان في حملة "شباب النيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.