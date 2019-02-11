اليوم ..عرض "يوم الدين" ضمن فعاليات المهرجان الكاثوليكى

كتبت :دينا دياب

يعرض اليوم فيلم " يوم الدين " بالمركز الكاثوليكى للسينما ضمن فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، ومن المقرر أن تقام عقب الفيلم ندوة بحضور أبطال الفيلم ومخرجه تديرها الناقدة صفاء الليثى.

على جانب آخر أقيمت مساء أمس ندوة لفيلم زهرة الصبار حضرها صناعه ، وأدار الندوة الناقد الفنى هانى سامى .

وقالت بطلة العمل منحه البطراوى

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أن الفيلم تميز فى صناعته أنه مدرسة جديدة فى الإخراج الفنى ، حيث عقدنا العديد من جلسات العمل قبل بدء تصويره ، لأن هدفنا الأساسى من الفيلم كان الدعوة للمحبة الإنسانية والتواصل الإنسانى بين الأجيال وهو ماوجدته تواصلا لأجيال المخرجين بعد عملى مع عدد من المخرجين مثليسرى نصرالله ويوسف شاهين .

وعلقت المخرجة والمؤلفة هالة القوصى أن الفيلم تجربة إخراجية وإنتاجية صعبة واعتبرها مغامرة ، خاصة وأنه أول عمل سينمائى لى فى الوقت الذى أعمل فيه فنانة تشكيلية ،وأضافت أنها بصدد التحضير لتجربة سينمائية جديدة من إنتاجها .

واشارت ان الفيلم حظى بردود فعل قويه فى المحافل الدولية وحقق نجاحا اعلى من توقعاتنا وفاز بالعديد من الجوائز مشيره ان عرضه ضمن فعاليات المهرجان الكاثوليكى اضافه وجائزه كبيرة حتى قبل اعلان جوائز الافلام المشاركة .