شاهد.. شيرين تكشف عن موعد ظهورها في "تخاريف"

كتب - أحمد عمرو:

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن موعد ظهروها في برنامج "تخاريف"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، علقت كاتبة: "استنوني النهاردة مع وفاء الكيلاني في تخاريف الساعة ٨:٣٠ بتوقيت القاهرة و ٩:٣٠ بتوقيت السعودية على شاشة إم بي سي"، ومن المقرر

أن تكشف عن العديد من أسرارها الفنية والشخصية خلال الحلقة، كما تتحدث عن كواليس أخر ألبوماتها الفنية "نساي" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بالأسواق إضافة إلى الحديث عن أعمالها الفنية المقبلة.

يذكر أن المطربة شيرين عبد

الوهاب أحيت مؤخرا حفلاً غنائياًضخما، وذلك ضمن فعاليات حفلات "هلا فبراير" المقام في الكويت، كماشاركها في الحفل الفنان السعودي عبدالله الرويشد.