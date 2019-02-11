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الأسبوع المقبل.. هشام الجخ يحيى حفلا في مكتبة الإسكندرية

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هشام الجخ
كتب - أحمد عمرو:

يحيى النجم هشام الجخ حفلا شعريا موسيقيا، يوم الخميس الموافق 21 فبراير من الشهر الجاري، بمكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 60 جنيها لـ 150 جنيها، كما يقدم خلال الحفل، مجموعة من قصائده بلهجته العامية الصعيدية

أبرزها "جحا، 3 خرفان، وحمزة".

 

يذكر أن المطرب هشام الجخ ولد في أكتوبر عام 1978، بمحافظة سوهاج، لأسرة صعيدية من أصل قناوي، و حصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة عين شمس عام 2003، وفور

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التخرج تم تعيينه مشرفاً على المركز الثقافي في جامعة عين شمس، كما يلقب بهويس الشعر العربي، و يعتبر  رائدًا في مجال كتابة القصيدة "المضفرة"، و التي تجمع بين مقاطع من شعر الفصحى ومقاطع من شعر العامية، ويعتبر أيضًا رائدًا في مجال تنظيم الحفلات الشعرية وتقديمها بشكل مختلف وجذاب بإدخال الموسيقى مع الشعر والإيقاع الحركي على المسرح.

 

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