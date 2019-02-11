- 1/2
- 2/2
يحيى النجم هشام الجخ حفلا شعريا موسيقيا، يوم الخميس الموافق 21 فبراير من الشهر الجاري، بمكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 60 جنيها لـ 150 جنيها، كما يقدم خلال الحفل، مجموعة من قصائده بلهجته العامية الصعيديةأبرزها "جحا، 3 خرفان، وحمزة".
يذكر أن المطرب هشام الجخ ولد في أكتوبر عام 1978، بمحافظة سوهاج، لأسرة صعيدية من أصل قناوي، و حصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة عين شمس عام 2003، وفور
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. هشام الجخ يحيى حفلا في مكتبة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.